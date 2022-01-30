وفد في طرابلس لإعادة افتتاح القنصلية المغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد من المملكة المغربية، الذي يزور ليبيا هذه الأيام، إعادة افتتاح القنصلية المغربية لتباشر نشاطها القنصلي من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون القنصلية، مراد حميمة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وفدًا مغربيًا، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

- توصيات بتسهيل منح التأشيرة.. اختتام اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة

- وفد مغربي يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتسيير رحلات جوية بين البلدين

وثمَّن حميمة، وفق البيان، هذه الخطوة الإيجابية التي «جاءت ثمرة للجهود المشتركة للجانبين في تسهيل حركة المواطنين من البلدين، والتي تمثلت في نجاح عقد الدورة الأولى للجنة القنصلية الليبية - المغربية المشتركة، في مدينة الرباط في أكتوبر 2021»،

كما أعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الكامل للوفد المغربي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانب آخر، أكد الوفد المغربي أن قرار إعادة فتح القنصلية في طرابلس «يصب في اتجاه تعميق وتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين».

وكانت اللجنة القنصلية الليبية - المغربية المشتركة خلصت خلال اجتماعاتها في نوفمبر الماضي، إلى الاتفاق على تسهيل حصول الطلاب الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتأشيرات زيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية.

وفي بيان، السبت، قالت الخارجية الليبية إن الاتجاه لفتح القنصلية المغربية في طرابلس يتماشى مع «جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا»، كما أنه يأتي تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إلى الرباط في يونيو الماضي.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية يستقبل وفد المملكة المغربية في طرابلس (صفحة الوزارة على فيسبوك)