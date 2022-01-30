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القطراني يدعو رئاستي النواب والحكومة إلى وضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 06:32 مساء
القطراني يدعو رئاستي النواب والحكومة إلى وضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن
القطراني متحدثا عن دعوته لرئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، الأحد 30 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
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دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، اليوم الأحد، رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خارطة الطريق التي شكَّلها مجلس النواب إلى «الجلوس معًا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن» يجري «من خلالها معالجة كافة العراقيل وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المناخ ليكون مناسبًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها».

وقال القطراني في تسجيل مصور بثه مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، إنه تقدم بصفته «الاعتبارية» بهذه الدعوة انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية التي تحتم عليه ممارسة دوره «في محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع والاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم».

- الدبيبة يناقش مع القطراني التطورات السياسية

وأكد القطراني أن «المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانبًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع إلى وطن يعيش فيه معززًا مكرمًا متمتعًا بكافة حقوقه»، منبهًا بأن «الجميع سئم من هذا التشظي وآن الأوان للسير قدمًا بإرادة حقيقية نحو التنمية والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الواحد وعاشت ليبيا واحدة موحدة».

والتقى القطراني أمس السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للمرة الأولى منذ عودته إلى عمله برئاسة الوزراء في طرابلس منتصف الشهر الجاري، وناقش الأوضاع والتطورات السياسية والمستجدات بالمنطقة الشرقية، وسير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وتوترت العلاقة بين الدبيبة والقطراني نهاية العام الماضي، على خلفية مطالبة الأخير بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق. لكن الدبيبة نفى ذلك قبل تجميد الخلاف مع تحضيرات كانت جارية لإجراء الانتخابات آنذاك.

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