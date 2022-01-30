Atwasat

مربو المواشي في بني وليد يطالبون الحكومة بتوفير الأعلاف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 30 يناير 2022, 05:49 مساء
مربو المواشي في بني وليد يطالبون الحكومة بتوفير الأعلاف
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نظم عدد من مربي المواشي وأعضاء نقابة المربين في مدينة بني وليد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بتردي الأوضاع وارتفاع أسعار الأعلاف والشعير والأدوية الخاصة بتربية المواشي، مطالبين الحكومة بدعم وتوفير الأعلاف.

وأصدر مربو المواشي المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيانًا، ناشدوا فيه حكومة الوحدة الوطنية الوقوف مع شريحة مربي المواشي لتوفير الأعلاف نظرًا للجفاف الذي حصل في المنطقة السنوات الماضية.

وطالب المربون، خلال الوقفة بتطبيق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (481) لسنة 2021 بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد لدعم المربيين بالأعلاف.

وذكر المشاركون في الوقفة أن عدم دعم المربين يجعل بيئة العمل بيئة طاردة مما يتسبب في نقص احتياجات المواطن من الغذاء الزراعي والحيواني.

الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لمربي الأعلاف ونقابة المربين في بني وليد. الأحد 30 يناير 2022. (الإنترنت)
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