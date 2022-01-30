نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

احتدم انتقاد حاد في البرلمان الأوروبي بين مسؤولين بالأمم المتحدة وسلطات الاتحاد في بروكسل بشأن تسبُّب الدعم الممنوح لليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في انتهاكات، ووصل الأمر إلى طرد أشخاص إلى حدودها البرية الصحراوية، فيما كشف مسؤولون بالاتحاد الأوروبي اعتزامهم البحث عن بدائل لاحتجاز هؤلاء المهاجرين.

واتهم الخبير الحقوقي من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بنجامين لويس، ليبيا بترحيل المهاجرين إلى حدودها البرية دون ماء، قائلًا إن الأمر مرتبط بالجهود المبذولة لتعزيز أمن الحدود الخارجية لمنع المهاجرين من الوصول في نهاية المطاف إلى أوروبا.

اتهام أوروبي لليبيا بطرد المهاجرين عبر الحدود البرية

وفي حديثه إلى أعضاء البرلمان الأوروبي في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، قال لويس إن عمليات الطرد يجري تنفيذها من قبل الإدارة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والمعروفة أيضًا باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفق ما نقل موقع «يوروبسيرفر» البلجيكي أمس السبت.

وأضاف أنها تدير عددًا كبيرًا من مراكز الاحتجاز المليئة بالانتهاكات وسط تقارير موثقة عن اغتصاب وقتل واختفاء قسري. ونقل عن مسؤول ليبي تأكيده أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يقوم بترحيل المزيد من الأشخاص بشكل أسرع من أي وقت مضى.

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وتشير الأرقام الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى طرد 7500 شخص إلى الحدود البرية الخارجية لليبيا في العامين 2019 و2020، وكثير منهم من مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا وإلى تشاد والسودان.

لكن لويس يقول إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن العديد منهم يشمل الأطفال والنساء الذين يحق لهم الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي. وتابع الخبير الأممي أن بعضهم ببساطة تُركوا في المنطقة الصحراوية، في حين جرى خطف البعض الآخر وإعادة تهريبهم إلى ليبيا كضحايا للعنف الجنسي.

ليبيا تسلمت 30 مركبة من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود

كما لاحظ زيادة تواجد الألوية الحدودية أو «وحدات الدوريات الصحراوية»، وقال «إنهم يعملون على طول الحدود البرية الليبية، ولا سيما في غرب البلاد، بالقرب من الجزائر وتونس».

وتساءل لويس حول مدى استخدام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ووزارة الداخلية المركبات والمعدات وغيرها من التقنيات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لطرد اللاجئين. وكشف تسلم ليبيا قبل عامين 30 مركبة للمساعدة في إدارة الحدود.

ومن المعلوم أن الوحدات المسلحة تعمل داخل وزارة الداخلية الليبية وكذلك في وزارة الدفاع. كما التقت لجنة أوروبية في الماضي بقادة خفر السواحل الليبيين في بروكسل لمناقشة الاحتياجات. وجرى تسليم حافلات وسيارات إسعاف وقوارب للحرس الذي اعترض العام الماضي وأعاد نحو 32 ألف شخص من البحر. وقد شهد الشهر الماضي وحده 6 آلاف عملية اعتراض إضافية، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.

كما يُسجن حاليًا حوالي 12 ألف مهاجر في 27 مركز احتجاز ليبيًا، مما يطرح أسئلة حول مصير الآلاف الآخرين.

وقالت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي تعمل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سوكي نجرا إن كثيرين يقبعون في مراكز احتجاز سرية أو غير قانونية تديرها الجماعات المسلحة، متحدثة أيضًا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي «بشكل عام، كانت هناك مساءلة قليلة أو معدومة عن هذه الجرائم».

الاتحاد الأوروبي يدافع عن دوره في ليبيا

من جهته، دافع الاتحاد الأوروبي عن دوره في ليبيا، وقال سفير الاتحاد الأوروبي المعين في ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، «نريد تغيير النظام بأكمله للبحث عن بدائل للاحتجاز». وأشار إلى أنه لأول مرة على الإطلاق، سيجري حراسة معسكر للنساء والأطفال في ليبيا من قبل موظفات، «مما سيجنب على الأقل بعض الانتهاكات».

كما لفت ساباديل إلى أن أكثر من 65 ألف شخص قد أعيدوا طواعية إلى بلدانهم الأصلية أو إلى مكان آمن من ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار لأعضاء البرلمان الأوروبي «أعتقد أنه رقم مهم للغاية».