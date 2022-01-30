مراكز العزل تستقبل 38 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة ووفاة 14 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 38 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 31 شخصًا بعد تعافيهم.

في حين توفي 14 مصابًا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة وجود 165 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 85 في العناية الفائقة، و80 بالأقسام.

- ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 5694 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، وهي أعلى حصيلة يومية بفيروس «كورونا» منذ ظهور الوباء، فيما سجل المركز، 824 حالة شفاء و14 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد»، منذ ظهور الوباء، إلى 425 ألفًا و237 حالة، منها 27 ألفًا و472 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 391 ألفًا و758 حالة، وسجلت 6 آلاف و7 وفيات.