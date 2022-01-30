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مصر.. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل في ليبيا غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 02:29 مساء
مصر.. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل في ليبيا غدا
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، انتهاء قبول الطلبات على 37 فرصة عمل، في ليبيا، تضم سبع مهن بالمجال الطبي، غدًا الإثنين.

وطالبت الوزارة، في بيان اليوم، الراغبين في العمل بهذه المهن بسرعة تسجيل بياناتهم، على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن هذه ثاني طلب استقدام للعمالة المصرية للعمل بالمجال الطبي بدولة ليبيا، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى هناك للمشاركة في إعادة إعمارها، وبمشروعات عودة الحياة لطبيعتها.

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وأكد استعداد الحكومة المصرية للمشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما تحتاجه سوق العمل الليبية من عمالة مدربة مصرية، منوهًا إلى أن المهن المطلوبة هي أربعة أطباء تخصص نساء وتوليد وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، وممرضان تخصص طوارئ وإسعاف، وخمس ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرضًا تخصص جراحة، وعشرة ممرضين تخصص أطفال، وممرضتان تخصص قابلة قانونية.

وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 و4500 دينار ليبي، ما يعادل 15 ألفًا و505 جنيهات إلى 19 ألفًا و935 جنيهًا تقريبًا حسب الخبرة.

وفي 19 ديسمبر الماضي، استكملت منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة بين مصر وليبيا خلال زيارة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إلى القاهرة.

وتهدف عملية الربط الإلكتروني إلى تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل المصري والليبي جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي تحتاجها سوق العمل الليبية، كما يعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام.

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