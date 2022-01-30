«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 يناير الجاري.

وشملت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع المصارف، نحو 180 شركة، وفق ما أعلن المصرف في بيان اليوم.

وللاطلاع على تفاصيل فتح تلك الاعتمادا.. اضغط هنا

ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.