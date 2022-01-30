ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 5694 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، وهي أعلى حصيلة يومية بفيروس «كورونا» منذ ظهور الوباء، فيما سجل المركز، 824 حالة شفاء و14 وفاة.

وأعلى حصيلة إصابات يومية سجلتها ليبيا قبل بيان اليوم، كانت في 1 أغسطس الماضي، بـ4322 إصابة، حسبما أعلن المركز حينها.

وقال المركز الوطني في النشرة الوبائية الصادرة اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس السبت، 16344 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 10650 عينة، فيما تأكدت إصابة 5694 حالة، منها 136 حرجة، بنسبة حالات موجبة 34.8%.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقتين الغربية والشرقية، بـ7 حالات لكل منهما، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بفيروس «كورونا» أمس.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد»، منذ ظهور الوباء، إلى 425 ألفًا و237 حالة، منها 27 ألفًا و472 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 391 ألفًا و758 حالة، وسجلت 6 آلاف و7 وفيات.