تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب الليبي، أمس السبت.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تلقى 17 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4 عينات، فيما تأكدت إصابة 13 حالة، منها ثماني نساء وخمسة رجال.

وبحسب البيان، توزعت الحالات على كل من سبها بـ11 حالة، وحالة في كل من وادي عتبة، وغات.

فيما لم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس أمس.

- السائح يطالب الدبيبة بإجراءات احترازية جديدة لمواجهة زيادة إصابات «كورونا»

والسبت، طالب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي يتوجب اتباعها، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وقال السائح، إن المراكز الصحية، تعاني نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما لم يتم صرف المكافآت المستحقة للعاملين.