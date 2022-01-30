سرقة 450 متر أسلاك وكوابل كهرباء في محلة السد بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء إدارة سرت، المهندس فتحي قرقوم، تعرض خطوط الكهرباء بمنطقة السد في محلة الغربيات بضواحي سرت للسرقة والعبث، مشيرًا إلى أن خارجين على القانون سرقوا أكثر من 450 متر أسلاك وكوابل.

ولفت قرقوم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، سرقة ثمانية أعمدة ناقلة للكهرباء أيضًا؛ ما سبب انقطاعًا تامًّا للتيار الكهربائي عن ساكني المنطقة ليوم كامل.

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وأوضح أن شركة الكهرباء تدخلت بتدبير خطوط قريبة وربطها مع تجمع آخر، لإعادة التيار للمواطنين.

وأكد استمرار السرقات اليومية لأعمدة الكهرباء في مختلف المناطق بضواحي سرت، وسط غياب الرقابة والشرطة الكهربائية والأجهزة المعنية المسؤولة لمعاقبة الخارجين على القانون.