«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وتوقع المركز، في بيان اليوم، وصول ارتفاع الموج إلى ما يتراوح بين 3 و5 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر هذا اليوم على ساحل سرت، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.
رياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 أمتار.
البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج يوم الغد على زوارة.
درجة حرارة سطح البحر 12 و14 درجة مئوية.
الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية هذا اليوم.
رياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 15 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على الساحل من شحات إلى درنة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و4.00 أمتار، ويصل هذا اليوم إلى 5.00 أمتار على ساحل شحات.
البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون شديد الاضطراب هذا اليوم على شحات.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية، وتكون الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وأثناء سقوط المطر.
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