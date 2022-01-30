«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وتوقع المركز، في بيان اليوم، وصول ارتفاع الموج إلى ما يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر هذا اليوم على ساحل سرت، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

رياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 أمتار.

البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج يوم الغد على زوارة.

درجة حرارة سطح البحر 12 و14 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.