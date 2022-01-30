عميد البلدية يعطي الإذن ببدء صيانة طريق «27» شرق سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، الإذن للشركة المنفذة لطريق «27» شرق سرت، بالبدء الفعلي، لبدء صيانة وتعبيد ورصف الطريق، لمسافة تقدر بنحو عشرة كيلو مترات، بعدما تعطلت الصيانة في الطريق لنحو 11 سنة.

جاء ذلك السبت، بحضور مدير مصلحة الطرق والجسور سالم الشاوش، ومدير أمن سرت المكلف العميد صالحين إطبيقه.

وقال عميد بلدية سرت لـ«بوابة الوسط»، إن المشروع يعد أحد مشاريع الطرق والجسور ببلدية سرت، مضيفًا أن هذه الطريق تعطلت الصيانة فيها لأكثر من 11 سنة، فيما بدأ العمل فيها ضمن مشروعات «حملة بدأ العمل.. نعم للإعمار.. نعم للبناء».

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وفي 4 نوفمبر الماضي، التقى عميد بلدية سرت رئيس مصلحة الطرق والجسور إسماعيل إحسين، بطرابلس، واستعرض اللقاء المشاريع التي وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذها ببلدية سرت، ويصل عددها إلى 11 مشروعًا، منها مشروع صيانة الطريق الساحلي شرق سرت 27 كيلو مترًا، وصيانة جسر وادي الحنيوة شرق سرت 45 كيلومترًا، وصيانة الطريق الساحلي وادي جارف ومشاريع أخرى.

بدء صيانة طريق «27» شرق سرت، (بلدية سرت)

بدء صيانة طريق «27» شرق سرت، (بلدية سرت)