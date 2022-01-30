Atwasat

عون يعاود ممارسة مهام منصبه بوزارة النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 10:50 صباحا
عون يعاود ممارسة مهام منصبه بوزارة النفط والغاز
الوزير محمد عون خلال مباشرة مهامه بمكتبه داخل ديوان وزارة النفط والغاز، 30 يناير 2022. (وزارة النفط والغاز)
alwasat radio

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير محمد عون عاود مباشرة مهامه بمكتبه داخل ديوان الوزارة، صباح اليوم الأحد. 

وأعادت الوزارة التذكير «بالبيان الصادر عن مكتب إعلام وزارة النفط والغاز مطلع الأسبوع الماضي، الذي أوضَّح من خلاله الأسباب التي تم على أساسها تكليف معالي وزير العمل والتأهيل مهام وزارة النفط والغاز لحين عودة معالي الوزير من إجازته»، وذلك في بيان رسمي صادر الأحد.

والإثنين الماضي، قالت وزارة العمل، في بيان، إن العابد جرى تكليفه مهمة وزارة النفط، من دون تقديم مزيد التفاصيل بشأن تلك الخطوة، وسببها ومدة تكليف العابد المنصب الجديد.

- صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت
- للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
- وزير النفط يطلع المنفي على عراقيل زيادة الإنتاج

بعد ذلك، أوضحت وزارة النفط أن عون في «إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام، على أن يعود إلى ليبيا قريبًا لاستكمال مهام عمله بالوزارة». وأضافت أنها أسهمت «متمثلة في وزيرها محمد عون والنخبة التي تدير الوزارة في إعادة أكثر من عشرة مليارات دينار للدولة الليبية».

أما وزارة العمل فوصفت، في بيان، وزيرها العابد بأنه وزير النفط المكلف، مشيرة إلى لقائه بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر، وتناول الجانبان مسائل خاصة بمجال الطاقة والنفط والمعادن.

وخلال الفترة الماضية اشتد الصراع على قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، فيما قالت المؤسسة إنها «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ولم يتوقف التلاسن بين الطرفين طيلة الفترات الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»
«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر «داعش»

«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرئاسي» يستنكر هجوم القطرون ويدعو إلى «الوحدة ونصرة» ليبيا
«الرئاسي» يستنكر هجوم القطرون ويدعو إلى «الوحدة ونصرة» ليبيا
السائح يطالب الدبيبة بإجراءات احترازية جديدة لمواجهة زيادة إصابات «كورونا»
السائح يطالب الدبيبة بإجراءات احترازية جديدة لمواجهة زيادة إصابات...
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر
«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر
ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي وارتفاع الموج ......
عميد البلدية يعطي الإذن ببدء صيانة طريق «27» شرق سرت
عميد البلدية يعطي الإذن ببدء صيانة طريق «27» شرق سرت...
عون يعاود ممارسة مهام منصبه بوزارة النفط والغاز
عون يعاود ممارسة مهام منصبه بوزارة النفط والغاز...
ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية...
«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر
«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط