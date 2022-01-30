عون يعاود ممارسة مهام منصبه بوزارة النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير محمد عون عاود مباشرة مهامه بمكتبه داخل ديوان الوزارة، صباح اليوم الأحد.

وأعادت الوزارة التذكير «بالبيان الصادر عن مكتب إعلام وزارة النفط والغاز مطلع الأسبوع الماضي، الذي أوضَّح من خلاله الأسباب التي تم على أساسها تكليف معالي وزير العمل والتأهيل مهام وزارة النفط والغاز لحين عودة معالي الوزير من إجازته»، وذلك في بيان رسمي صادر الأحد.

والإثنين الماضي، قالت وزارة العمل، في بيان، إن العابد جرى تكليفه مهمة وزارة النفط، من دون تقديم مزيد التفاصيل بشأن تلك الخطوة، وسببها ومدة تكليف العابد المنصب الجديد.

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بعد ذلك، أوضحت وزارة النفط أن عون في «إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام، على أن يعود إلى ليبيا قريبًا لاستكمال مهام عمله بالوزارة». وأضافت أنها أسهمت «متمثلة في وزيرها محمد عون والنخبة التي تدير الوزارة في إعادة أكثر من عشرة مليارات دينار للدولة الليبية».

أما وزارة العمل فوصفت، في بيان، وزيرها العابد بأنه وزير النفط المكلف، مشيرة إلى لقائه بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر، وتناول الجانبان مسائل خاصة بمجال الطاقة والنفط والمعادن.

وخلال الفترة الماضية اشتد الصراع على قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، فيما قالت المؤسسة إنها «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ولم يتوقف التلاسن بين الطرفين طيلة الفترات الماضية.