ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مطلع تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.61 دينار، مقارنة بـ4.60 دينار الخميس الماضي، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 6.19 دينار، مقارنة بـ6.18 دينار، بينما انخفض سعر صرف اليورو ليسجل 5.15 دينار، مقارنة بـ5.16 دينار، الخميس الماضي.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي ليسجل 1.23 دينار، مقابل 1.22 دينار، بينما استقر سعر صرف الدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.58 دينار، و1.25 دينار على الترتيب.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، بينما ارتفع سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا إلى 0.34 دينار مقابل 0.33 دينار الخميس.