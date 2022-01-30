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«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 09:34 صباحا
«الداخلية»: ضبط 16 كيلو هيروين بالجبل الأخضر
المضبوطات, (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط 16 كلغم من مخدر الهيروين، خلال عملية تمشيط بالجبل الأخضر.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن عملية الضبط تمت من خلال عمليات البحث والإنقاذ المناطة بالإدارة العامة لأمن السواحل، وتسيير الدوريات الراجلة على كامل الشواطئ الليبية، بناء على تعليمات مدير الإدارة.

وبحسب البيان، ضبطت دوريات فرع الإدارة الجبل الأخضر، أثناء تمشيط الشاطئ الشرقي بمنطقة الحنية كمية يشتبه في كونها من مخدر الهيروين.

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وأوضحت الوزارة أن الكمية المضبوطة تقدر بنحو 16 كيلو غرامًا، واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وإحالتها لجهات الاختصاص.

المضبوطات, (وزارة الداخلية)
المضبوطات, (وزارة الداخلية)
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