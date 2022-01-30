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«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 09:10 صباحا
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
نشرة الأرصاد الجوية اليوم لأحد 30 يناير 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة هطول أمطار، اليوم الأحد، على بعض مناطق الشمال الشرقي، حيث تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يبقى الطقس باردًا نسبيًّا على أغلب المناطق، إذ تسجل درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

وتنقشع السحب الممطرة بداية من يوم الغد، مع اعتدال نسبي في حالة الطقس، ومن المتوقع أن تتكاثر من جديد من يوم الثلاثاء وتتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت مع احتمال هطول أمطار خفيفة،وتتكاثر مساء يوم الثلاثاء، مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهار اليوم على بعض المناطق الساحلية، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدًا.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: هطول أمطار من حين لآخر هذا اليوم، وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة)، تصحبها خلايا رعدية مع سقوط حبات البرد (التبروري)، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًّا غدًا، وتتكاثر من جديد مساء يوم الثلاثاء.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر إلى (60 كلم /س) تتحول مساء غد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 8 و17 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
«الأرصاد» يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار
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