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السائح يطالب الدبيبة بإجراءات احترازية جديدة لمواجهة زيادة إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 08:35 صباحا
السائح يطالب الدبيبة بإجراءات احترازية جديدة لمواجهة زيادة إصابات «كورونا»
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة, مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح, 29 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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طالب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، السبت، بضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي يتوجب اتباعها، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

فيما قال السائح، إن المراكز الصحية، تعاني نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما لم يتم صرف المكافآت المستحقة للعاملين، وفق بيان للمركز السبت.

الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء، السبت، ضم أيضًا أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز الوطني، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.

- الدبيبة يبحث تطورات الوضع الوبائي في ليبيا ويوجه بإطلاق حملة تطعيم لمواجهة «كورونا»

وبحث الدبيبة، تطورات الوضع الوبائي في البلاد، مع الحاضرين وإجراءات وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض فيما يتعلق بمواجهة الوباء، مشددًا على «ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصة «بعد توافر كميات اللقاحات اللازمة».

وفي 21 يناير الحالي، أعلن السائح، دخول البلاد الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون»، مضيفًا أن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر.

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