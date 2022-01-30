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«الرئاسي» يستنكر هجوم القطرون ويدعو إلى «الوحدة ونصرة» ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:59 صباحا
«الرئاسي» يستنكر هجوم القطرون ويدعو إلى «الوحدة ونصرة» ليبيا
إحدى سيارات الدورية التابعة للقوة المشتركة خلال مطاردة عناصر داعش بمنطقة جبل عصيدة قرب القطرون، 27 يناير 2022. (مديرية الأمن)
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عبر المجلس الرئاسي، السبت، عن استنكاره «الهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم داعش، وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن، الذين قضوا دفاعًا عن الأرض والعرض»، في إشارة إلى الهجوم، الذي وقع بالقرب من بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، الأربعاء الماضي. 

واستهدف عناصر تنظيم «داعش» دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

وترحم المجلس الرئاسي، في بيان، على أرواح ضحايا الهجوم، وأهاب «بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم على هذه الأرض التي أورثها لنا الآباء، موحدة مستقلة ذات سيادة».

وحض دول الجوار والمجتمع الدولي على الاضطلاع بالتزاماتهم «وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه».

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استهداف إرهابي لدورية أمنية في الجنوب
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها عن الحادث، إن المواجهات بين قوات الأمن والتنظيم جاءت بعدما استهدفت عناصر التنظيم دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب»، موضحة نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من التنظيم وتدمير آلياتهم.

لكن بيانًا صادرًا عن مديرية أمن القطرون أشار إلى مشاركة قوات تابعة للقيادة العامة في عمليات تمشيط واسعة بمنطقة جبل عصيدة وإعلانها «منطقة عمليات عسكرية»، بناء على تعليمات الغرفة المشتركة بالمنطقة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش».

ثم عادت المديرية وأعلنت القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» بعدما سلّم نفسه للقوات الأمنية، إثر تعرضه لجروح أُصيب بها خلال المواجهات بمنطقة جبل عصيدة جنوب ليبيا، فيما قُتل ثمانية آخرون من عناصر التنظيم بعدما فجروا أنفسهم بعد صعودهم فوق الجبل عقب تعرضهم لإصابات.

وتعليقًا على الأحداث، حذر مجلس بلديات فزان من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية، وتأثير ذلك على المنطقة حال «عدم أخذ موضوع محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بمحمل الجدية»، وطالب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياتهم وتقديم الدعم العاجل والسريع للقوات المسلحة الليبية بكل الطرق الممكنة».

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