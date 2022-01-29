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كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 11:57 مساء
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس، 28 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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كشفت مديرية أمن طرابلس، السبت، ملابسات احتراق شاحنة وقود بعد انقلابها جراء تعرضها لحادث مروري، أمس الجمعة، في جزيرة الغيران بالعاصمة، موجهة اتهامات عدة إلى السائق.

وقالت المديرية، في بيان، إن السائق يدعى «ع.ع.ع.ف» مواليد 1997، كان يقود ناقلة وقود تحمل رقم «6.1356» ومقطورة تحمل رقم «6.1341» تابعة لشركة «الإنماء» لنقل النفط والغاز.

 وخرج السائق من منزله في الخامسة صباحًا، متجهًا إلى شركة «البريقة» لتسويق النفط، وعند الساعة التاسعة والنصف صباحًا اتجه من مستودع البريقة إلى منطقة الماية لتفريغ الوقود بمحطة الانطلاقة الأصيلة، لكنه انقلب بالشاحنة قبل الوصول، وفق البيان.

- انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس

وقالت المديرية إن السائق عديم الخبرة، حيث يعمل في الأساس كـ«فني تركيب جبس بورد»، كما أن رخصته «مجهولة المصدر فئة ثالثة» تحصَّل عليها من صديق، وأثناء الحادث لم يكن برفقته مساعد سائق، كما لم يتأكد من خلو جزيرة الدوران من السيارات عندما دخلها.

وشملت الاتهامات عدم اتباع السائق إجراءات السلامة المرورية بسيره على الطريق السريع يسارًا، إضافة إلى أن علامات التعب والإرهاق نتيجة إلى السهر وقلة النوم ظهرت على ملامحه خلال التحقيق. وتقرر إيداع السائق غرفة الحبس الاحتياطي؛ لمخالفته نص القانون رقم «4» لسنة 2005 بشأن نقل مواد خطرة بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونيه حياله، وفق البيان.

وتسبب الحادث في عرقلة السير في جزيرة الغيران، لكنه لم يوقع خسائر بشرية. فيما تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية والأعضاء التابعون لمديرية أمن طرابلس من إخماد النيران بالشاحنة.

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