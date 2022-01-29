الدبيبة يناقش مع القطراني التطورات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، الأوضاع والتطورات السياسية.

وتطرق اللقاء إلى متابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، وسير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وشهدت العلاقة بين الدبيبة والقطراني توترًا حادًّا نهاية العام الماضي، على خلفية مطالبة الأخير بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق. لكن الدبيبة نفى ذلك قبل تجميد الخلاف مع تحضيرات كانت جارية لإجراء الانتخابات آنذاك.

ثم لاحقًا (في الثاني من يناير الجاري)، أعلن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي، أن القطراني سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس «بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات» بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة «من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب».

من لقاء الدبيبة والقطراني في طرابلس، 29 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)