الدبيبة يحض المبروك على استكمال ميزانية 2022 وإحالتها إلى «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

حض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير المالية خالد المبروك، بصفته رئيسًا للجنة إعداد الميزانية للعام 2022 على ضرورة استكمالها، ومعالجة الملاحظات الواردة بخصوصها، وإحالتها إلى مجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، مساء السبت، بديوان مجلس الوزراء، مع وزير المالية خالد المبروك، ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، حيث تابع الإجراءات التنفيذية لجدول الرواتب الموحد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وناقش الاجتماع كذلك الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل، «وضرورة العمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل لأهميتها، وتأخر إنجاز عدد منها»، وفق البيان.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن جدول الرواتب الموحد أُحيل إلى الجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه، وكذلك لديوان المحاسبة لتتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم، موضحًا أن الوزارة تتابع كل الملفات التي نوقشت وجارٍ العمل على إنجازها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولم يعتمد مجلس النواب الميزانية التي أعدتها حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021، كما أنه قرر سحب الثقة من الحكومة أواخر العام الماضي، ويناقش حاليًا تشكيل حكومة جديدة.

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة المالية، 29 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة المالية، 29 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة المالية، 29 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)