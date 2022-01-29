الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، تسيير العمل بوزارة الصحة.

جاء ذلك في القرار رقم 39 لسنة 2022، الصادر عن رئيس الحكومة ونشرته منصة «حكومتنا» اليوم.

قرار الدبيبة جاء في أعقاب حبس وزير الصحة علي الزناتي، الثلاثاء الماضي، ووكيل الوزارة، على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

- مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة

وأوضح مكتب النائب العام أسباب القرار الصادر عن النيابة العامة بحبس وزير الصحة ووكيل الوزارة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأربعاء الماضي، إن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، الثلاثاء، «في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

والزناتي هو الثالث من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي تأمر النيابة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بالوزارة، بعد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة عثمان توغي، وذلك ضمن تحقيقات بدأتها النيابة العامة مع عدد من المسؤولين في قضايا فساد.