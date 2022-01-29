وفد مغربي بطرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية بعد غلق 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية المغربية إلى طرابلس، اليوم السبت، بهدف التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في العاصمة بعد إغلاق دام ثماني سنوات، على ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة الليبية، في بيان، إن الوفد ضم عددًا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية المغربية، وكان في استقباله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، خليفة القايدي، وأوضحت أن الخطوة من المقرر أن «تسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس».

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وكانت اللجنة القنصلية الليبية-المغربية المشتركة خلصت خلال اجتماعاتها في نوفمبر الماضي، إلى الاتفاق على تسهيل حصول الطلاب الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتأشيرات زيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية.

وفي بيان، السبت، قالت الخارجية الليبية إن الاتجاه لفتح القنصلية المغربية في طرابلس يتماشى مع «جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا»، كما أنه يأتي تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إلى الرباط في يونيو الماضي.