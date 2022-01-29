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«الكهرباء»: سرقة 1500 متر أسلاك ضغط عال على خط آبار «ترتوم»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 08:17 مساء
«الكهرباء»: سرقة 1500 متر أسلاك ضغط عال على خط آبار «ترتوم»
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 1500 متر من أسلاك ضغط عالٍ على خط آبار ترتوم من محطة 11/66 الرجبان.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية مازالت «تؤرق» الشركة والمواطنين في عديد المناطق من قبل مجهولين «همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

ولفتت الشركة إلى سرقة عمودي كهرباء أيضًا، وتفكيك محول كهربائي وسرقة ما بداخله من نحاس بدائرة توزيع الرجبان، التابعة لإدارة توزيع الجبل.

- «الكهرباء»: صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية، وصيانة كابل ضغط عالٍ مغذٍ للمحطة الجاهزة «11.000 ك.ف» بمحلة المنشية بواسطة فنيي ومهندسي دائرة توزيع غرب سبها التابعة لإدارة توزيع الجنوبية.

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