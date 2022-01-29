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نورلاند يدين «الهجوم الإرهابي» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 07:42 مساء
نورلاند يدين «الهجوم الإرهابي» في الجنوب
دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون، 27 يناير 2022. (مديرية أمن القطرون)
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دان مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، السبت، «الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب»، وقدم تعازيه لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات.

وتسببت اشتباكات جرت، الأربعاء الماضي، بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، بين عناصر من تنظيم «داعش» والأمن في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي.

ونقلت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر «تويتر» عن نورلاند قوله: «تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد».

- مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
- وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم إرهابي بجبل عصيدة
- مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة
- مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة

استهداف إرهابي لدورية أمنية في الجنوب
وقالت وزارة الداخلية في بيانها عن الحادث، إن المواجهات بين قوات الأمن والتنظيم جاءت بعدما استهدفت عناصر التنظيم دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب»، موضحة نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من التنظيم وتدمير آلياتهم.

لكن بيان صادر عن مديرية أمن القطرون أشار إلى مشاركة قوات تابعة للقيادة العامة في عمليات تمشيط واسعة بمنطقة جبل عصيدة وإعلانها منطقة عمليات عسكرية بناء على تعليمات الغرفة المشتركة بالمنطقة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش».

وتعليقًا على الأحداث، حذر مجلس بلديات فزان من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية، وتأثير ذلك على المنطقة حال «عدم أخذ موضوع محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بمحمل الجدية»، وطالب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياتهم وتقديم الدعم العاجل والسريع للقوات المسلحة الليبية بكل الطرق الممكنة».

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