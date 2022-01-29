غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن كل أنواع المناقشات السياسية جارية حاليا حول صفة وهيكلية البعثة الأممية في ليبيا، في وقت حث الأمين العام أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي على «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية عمل البعثة.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن غوتيريس ينفذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، بشان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن غياب الوحدة والوضوح لا يساعد على تنفيذ التفويضات الممنوحة، وفق ما نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أمس الجمعة..

غوتيريس ممتن لوليامز

وفيما يتعلق بالمشاحنات حول تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإن كانت المستشارة ستيفاني وليامز ضمن خلاف بين أعضاء مجلس الأمن، رد دوجاريك أن غوتيريس ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا، مبينًا أن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل حاليا عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية وتحقيق مصالح الليبيين.

وأفاد دبلوماسيون أول من أمس الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة تعرقلان في مجلس الأمن الدولي، تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، إذ تشترط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثًا أمميًّا جديدًا، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لوكالة «فرنس برس»، أن بريطانيا طرحت للتصويت في مجلس الأمن مشروع قرار يمدّد تفويض «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» حتى 15 سبتمبر، لكن في اللحظة الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن إرجاء التصويت جاء بعدما كانت روسيا تعتزم استخدام حقّ النقض (الفيتو)، ضدّ القرار قبل أن تطرح مشروع قرار مضادّ كان على الأرجح سيواجه بفيتو أميركي.

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ينص مشروع القرار الروسي على أن «يُسمي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد التأخير»، كما ينص على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل فقط ريثما يتضح، وفقًا لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا، وفق وكالة فرانس برس.

وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر، في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.

ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّدًا، ومنحها رسميًّا منصب «مستشارة خاصة».

وشدد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكيي الإثنين الماضي، خلال جلسة علنية لمجلس الأمن حول ليبيا، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للتوسط في النزاع الليبي.