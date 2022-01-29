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تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 06:36 مساء
تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب خلال يومين
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 17 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب الليبي، خلال اليومين الماضيين.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل أول من أمس الخميس، 19 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عشر عينات، فيما تأكدت إصابة تسع حالات، منها ثمانٍ في سبها وحالة بوادي الشاطئ.

ولفت المركز إلى أن مختبره استقبل أمس الجمعة، تسع عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عينة واحدة، فيما تأكدت ثماني إصابات، منها سبع في سبها.

ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس خلال اليومين الماضيين، وفق البيان.

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من جانبه حذر المركز في بيان مستقل، من زيادة الإصابات بالفيروس في الجنوب، مؤكدًا أنه بات يهدد كل بيت داخل مدينة سبها.

وتابع أن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس «كورونا» بمختبر PCR بمركز سبها الطبي من مدينة سبها، ما عدا عدد بسيط جدًّا، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات وصل خلال الأسبوع الماضي إلى 48 حالة من مدينة سبها.

وناشد المركز المواطنين ضرورة الالتزام بمعايير الوقاية لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس، الذي بات ينتشر بشكل خطير جدًّا داخل المدينة.

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