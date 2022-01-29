باشاغا يبحث مع مشايخ المنطقتين الجنوبية والغربية سبل «حلحلة الانسداد السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، مع وفد من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية، الحلول المطروحة لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا، بعد تأجيل الانتخابات.

وقال باشاغا، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن لقاءه بوفد المنطقتين الجنوبية والغربية جاء بعد انتهاء زيارتهم للمنطقة الشرقية.

وبحسب التغريدة، ناقش اللقاء الذي عقد الجمعة، آليات التنسيق لإجراء انتخابات «وفق إطار زمني يحترمه الجميع».

فيما ثمَّن باشاغا، جهود المصالحة ولم الشمل المبذولة من عدة مجموعات من أجل «إنهاء الفتن بين أبناء الوطن الواحد».

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في ديسمبر الماضي، أكد باشاغا، ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، وسفيرها ريتشارد نورلاند، أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك في لقاء جمعهما لبحث آخر تطورات المشهد السياسي، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية الديمقراطية.

وقال باشاغا حينها: «أكدنا أهمية اتخاذ المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية السبل كافة لتوفير بيئة مناسبة وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة المرحلة المقبلة».

من لقاء المرشح الرئاسي فتحي باشاغا مع وفد من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية, 29 يناير 2022. (حساب باشاغا على تويتر)

من لقاء المرشح الرئاسي فتحي باشاغا مع وفد من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية, 29 يناير 2022. (حساب باشاغا على تويتر)

من لقاء المرشح الرئاسي فتحي باشاغا مع وفد من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية, 29 يناير 2022. (حساب باشاغا على تويتر)