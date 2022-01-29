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وزيرة «المرأة» تستنكر محاولة اغتيال وزيرة العدل

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي السبت 29 يناير 2022, 10:54 صباحا
وزيرة «المرأة» تستنكر محاولة اغتيال وزيرة العدل
وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية طرمال. (الإنترنت).
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استنكرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية طرمال، محاولة اغتيال وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، والتي تعرض موكبها لإطلاق الرصاص بمنطقة السواني جنوب طرابلس.

ولفتت الوزيرة حورية طرمال، إلى أهمية ضمان سلامة كافة النساء الليبيات من كافة أشكال العنف الجسدي واللفظي أو إعاقة أعمالهن وحماية كل النساء الفاعلات في المجتمع؛ سواء كن نائبات أو وزيرات أو قياديات عمل وطني أو قياديات في المجتمع المدني أو شخصيات سياسية مستقلة.

وأكدت الوزيرة على أهمية دعم المرأة الليبية علي كافة المستويات  للقيام بدورها الوطني والريادي، مطالبة من الجهات الرسمية فتح التحقيقات وتفعيل كل الخطوات التي من شأنها عدم تكرار هذه الأعمال الإجرامية  في حق أي مواطن ليبي. ولا سيما النساء واللواتي أصبحن أكثر استهدافًا وتعرضًا للعنف. 

وأعلن مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، أن سيارة اعترضت موكب الوزيرة الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب، حسب بيان حمل «رقم 1 للعام 2022» على صفحة المكتب، في موقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن «الهجوم وقع في منطقة السواني»، جنوب طرابلس، معتبرًا العمل «إجراميًا جبانًا، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة».

ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة «بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».

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