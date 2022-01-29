وليامز عن إعادة المسار الانتخابي: هناك مقترحات كثيرة ولديّ «بلان إيه وبي وسي»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنها استمعت إلى مقترحات طرحتها الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي، منها وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، «كما أن البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي»، مؤكدة أن الحل بيد الليبيين أنفسهم.

ورداً على سؤال لقناة «الوسط WTV» عما إذا كانت المستشارة الأممية تمتلك خططا لحل الانسداد الحالي «الخطة ب، الخطة ج»، اكتفت وليامز بالقول: «أكيد، عندي، بلان ايه بلان بي بلان سي»، ثم ضحكت حين وصفت بأن «في جعبتها الكثير».

وشددت وليامز، خلال لقائها مع برنامج «مقابلة خاصة» على قناة «الوسط WTV»، مساء الجمعة. على أنها «جاهزة الآن للجلوس مع المؤسسات المعنية بالانتخابات والمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لمعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن والتي تتسبب في تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر».

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وعن إمكانية البدء بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كما يطرح البعض، قالت إن ذلك «يعود إلى الليبين أنفسهم».

وواصلت: «سمعت عن جاهزية قانون الانتخابات البرلمانية، وليس هناك خلاف حول هذه الانتخابات ويمكن أن نبدأ بها، وذلك بناء على التشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مع ضرورة بلورة وتوضيح ذلك في أسرع وقت ممكن وبتواريخ محددة للانتخابات وبخطة واضحة».

كما تحدثت المستشارة الأممية عن خطط مجلس النواب لتشكيل جسم جديد لكتابة الدستور، قالت: هناك رؤى مختلفة، فكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور.

فيما طرح المستشار عقيلة صالح رؤية تشكيل لجنة خبراء لصياغة الدستور، مشكلة من الخبراء الليبيين والدوليين وآخرين من منطقة الشرق الأوسط، «وكل ذلك يرجع إلى مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة الآن»، على حد تعبير وليامز.