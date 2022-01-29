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وليامز: أعداد القوات والقواعد الأجنبية «لم تتغير كثيرا».. و«5+5» تتعامل مع الملف بشكل «مدروس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 11:54 صباحا
وليامز: أعداد القوات والقواعد الأجنبية «لم تتغير كثيرا».. و«5+5» تتعامل مع الملف بشكل «مدروس»
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تتحدث خلال مقابلة مع قناة «الوسط» wtv (تسجيل مصور)
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علّقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على الأرقام التي سبق أن أعلنتها بوجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة و10 قواعد أجنبية في ليبيا، وقالت إن هذه «الأرقام لم تتغير كثيرًا»، مشيرة إلى أن «الأمم المتحدة جاهزة لاستخدام علاقاتها لتسهيل خروج تلك القوات من ليبيا وعودتها إلى بلادها».

وفي حديث خلال مقابلة مع قناة «الوسط» wtv، وجهت وليامز رسالة إلى الدول التي ترسل هذه القوات بضرورة أن «تحترم سيادة ليبيا وطلبات الليبيين بالانسحاب». وقالت إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «تعمل على هذا الملف بشكل مدروس، وهناك زيارات لبعض العواصم للتشاور مع المسؤولين عن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة»، معبرة عن «التفاؤل بإمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة لهذا الملف المعقد».

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وخلال ملتقى الحوار الوطني الليبي في ديسمبر 2020، قالت وليامز، إن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية - في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها – تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مؤكدة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا يعد انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

وفي 11 نوفمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، دون تحديد هوية المجموعة أو وجهتهم.

وليامز.. ولقاء الناظوري والحداد
وبشأن جهود توحيد المؤسسة العسكرية، اعتبرت المسؤولة الأممية أن لقاء رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في الثامن من يناير «إشارة إيجابية جدًا»، مشيرة إلى أهمية «توحيد خطوة مهمة لأمن بسط الأمن وتأمين الحدود»

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وقالت وليامز إنها اجتمعت مع الحداد في ديسمبر الماضي وستجتمع مع الناظوري، وأعادت التذكير«باستضافة مصر اجتماعات سابقة لتوحيد المؤسسة العسكرية». يشار إلى أن لقاء الحداد والناظوري في الثامن من يناير هو الثاني خلال شهر واحد؛ إذ سبقه لقاء في 11 ديسمبر الماضي في سرت.

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