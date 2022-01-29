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وليامز: الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 08:41 صباحا
وليامز: الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية
المستشارة الأممية ستيفاني وليامز خلال لقائها مع قناة الوسط (WTV)، 28 يناير 2022.
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

وأضافت وليامز، في لقاء مع برنامج «مقابلة خاصة» على قناة «الوسط WTV»، مساء الجمعة: «من الضروري تعديل القانون الخاصة بالعدلة الانتقالية، وهو ما أيده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في لقاء معه الأسبوع الماضي».

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وأشارت إلى وجود جهود لتحقيق التعايش السلمي المحلي في الجنوب بين الزاوية وورشفانة، وغيرهما من المناطق في مختلف البلاد، مشددة على ضرورة المضي مع مسار المصالحة الوطنية لتحسين إمكانية القبول بنتائج الانتخابات المقبلة.

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وأكدت المستشارة الأممية ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي «برغم أن مؤتمر برلين كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معًا».

كما تحدثت عن لقاءات مع أعضاء المجلس الرئاسي لتحريك هذا المسار بدأت في يناير الجاري، وسوف تتواصل «لإنقاذ هذا المسار».

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