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الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 10:15 صباحا
الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت
نشرة الصيد البحري (29 يناير 2022)
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، بينما تكون جنوبية جنوبية إلى غربية تتحول غدًا الى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج الى طبرق تتراوح سرعته بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
• السماء مغطاة جزئيًا تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة من الساحل.
• رياح شمالية غربية سرعتها بين 15 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة.
• البحر قليل مضطرب إلى مضطرب ويكون شديدًا يوم الغد على بنغازي والجبل الأخضر.
• هطول أمطار جيدة تتخللها خلايا من السحب الرعدية مع توقع لنزول حبات البرد على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل.
• رياح جنوبية جنوبية إلى غربية اليوم، تتحول غدًا إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة تصل إلى 35 عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و5 أمتار.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت
الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت
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