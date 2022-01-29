Atwasat

الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 09:59 صباحا
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا باردًا نسبيًا على أغلب المناطق مع بقاء فرصة هطول الأمطار على مناطق الشمال، وخاصة الشمال الشرقي. 

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن أجواء هذه المناطق تتأثر بدايةً من مساء اليوم بامتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يتحرك شرق المتوسط، ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (بنغازي - المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، ما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتسجل درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وحيث تسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل، وصباح غد على مرتفعات الجبل الغربي.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة: تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة من حين لآخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من (بنغازي - المرج - الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها أحيانًا خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري).
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء اليوم على المناطق الساحلية إلى 60 كم/ س.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 14 و18مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة - السرير- تازٍربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 14و17 مئوية.

الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات في كل بلدية ومخصصاتها
الدبيبة يوجه الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات في كل بلدية ومخصصاتها
«العدل» تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن
«العدل» تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن
«الأرصاد»: أمطار ورعد على مناطق الشمال الشرقي خلال الـ 24 ساعة المقبلة
«الأرصاد»: أمطار ورعد على مناطق الشمال الشرقي خلال الـ 24 ساعة ...
22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت
22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت
صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت
صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من ......
الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت
الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت...
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس بارد نسبيا على أغلب المناطق...
صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت
صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت...
22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت
22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط