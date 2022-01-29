صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت

القاهرة - بوابة الوسط

دخل الجدل بشأن منصب وزير النفط والغاز محمد عون فصلًا جديدًا مع الارتباك الحاصل في قطاع النفط والحكومة بشأنه، ففيما أعلنت وزارة العمل والتأهيل تكليف الوزير علي العابد مهام وزارة النفط؛ أكدت الأخيرة أن عون لا يزال في منصبه، لكنه في إجازة سنوبة، بينما اختارت الحكومة طريق الصمت.

والإثنين الماضي، قالت وزارة العمل، في بيان، إن العابد جرى تكليفه مهمة وزارة النفط، من دون تقديم مزيد التفاصيل بشأن تلك الخطوة، وسببها ومدة تكليف العابد المنصب الجديد. بعد ذلك، أوضحت وزارة النفط أن عون في «إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام، على أن يعود إلى ليبيا قريبًا لاستكمال مهام عمله بالوزارة». وأضافت أنها أسهمت «متمثلة في وزيرها محمد عون والنخبة التي تدير الوزارة في إعادة أكثر من عشرة مليارات دينار للدولة الليبية».

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العابد وزير عمل ونفط

أما وزارة العمل فوصفت، في بيان، وزيرها العابد بأنه وزير النفط المكلف، مشيرة إلى لقائه بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر، وتناول الجانبان مسائل خاصة بمجال الطاقة والنفط والمعادن.

وأكد العابد عمق العلاقات الليبية - السعودية، التي تشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضًا الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة.

بدوره، قال الصقر إن ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجددًا رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن.

صراع محتدم

وخلال الفترة الماضية اشتد الصراع على قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، فيما قالت المؤسسة إنها «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ولم يتوقف التلاسن بين الطرفين طيلة الفترات الماضية.