«العدل» تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم «محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن».

وقال المكتب إن سيارة اعترضت موكب الوزيرة الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب، حسب بيان حمل «رقم 1 للعام 2022» على صفحة المكتب، في موقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن «الهجوم وقع في منطقة السواني»، جنوب طرابلس، معتبرا العمل «إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة».

ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة «بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».