حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إصدار اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا «قرارات قد تكون قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال السائح: «البلاد كما ترون أمامكم.. طرابلس منطقة حمراء، وصل فيها عدد الحالات إلى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبذلك نحن كمركز نضع الإطار العام، وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ الإجراءات» الاحترازية، حسب تدوينة له على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

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وتابع: «بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الإجراءات الاحترازية، وكل وزارة تنفذ تلك الإجراءات وفق اختصاصه.. وفي ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية، ورغم أن أوميكرون ليس شديد الشراسة، لكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول».

وأكمل: «قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا، ويجب الالتزام من المواطن لأن مانراه في الشارع لا يعطي أي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد».

وسبق أن أصدرت مراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس قرارا بإيقاف الدراسة لمدة 15يومًا، منذ الإثنين الماضي، وحتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك إثر اجتماع طارئ للمجلس البلدي حي الأندلس، الذي أكد «صعوبة استمرار الدراسة في الوقت الحاضر بالبلدية لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية».