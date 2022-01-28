وليامز: التركيز على المصالحة الوطنية يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن التركيز على المصالحة الوطنية يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات

وأضافت، في حديثها خلال مقابلة مع قناة «الوسط» أن الرؤية في مؤتمر برلين بشأن ليبيا كانت تتمحور حول بدء هذا المسار بعد الانتخابات، «لكن الأحسن العمل على المسارين».

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وعرضت دعم الأمم المتحدة في هذا الملف، وأيضا العدالة الانتقالية، موضحة أنها ناقشت تلك المسألة خلال لقائها الأخير مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.