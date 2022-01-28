وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن الطبقة السياسية في ليبيا مستفيدة من بقاء الوضع كما هو عليه.

وأشارت وليامز، في حديثها خلال مقابلة مع «قناة الوسط»، إلى أهمية تجديد كل المؤسسات ومن بينها الحكومة، مذكرة بان ملتقى الحوار السياسي الليبي اختارها «كحكومة تكنوقراط مصغرة»، لها أربعة أهداف هي «تسهيل عقد الانتخابات، وتوفير الخدمات، ومعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحل أزمة الكهرباء».

انقر هنا لمتابعة مقابلة قناة الوسط مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز

ولفتت وليامز إلى أنه لا يمكن استثناء المجلس الأعلى للدولة من العملية السياسية، موضحة أنه له دور وفق الاتفاق السياسي.

كما أوضحت أنها أجرت لقاءات مع أعضاء في الملتقى خلال وجودها في طرابلس، وتخطط لإجراء اجتماع الأسبوع المقبل مع أعضاء آخرين في بنغازي.