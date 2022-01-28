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تسجيل 308 إصابات بفيروس «كورونا» في بني وليد خلال أسبوع

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الجمعة 28 يناير 2022, 09:11 مساء
تسجيل 308 إصابات بفيروس «كورونا» في بني وليد خلال أسبوع
فريق الرصد في بني وليد, (بوابة الوسط)
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قال عضو لجنة الرصد والتقصي بمدينة بني وليد، محمد أبوالنيران، إن فرق الرصد والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، سجلت 308 إصابات بفيروس «كورونا» الأسبوع الحالي. 

وذكر أبوالنيران، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا في بني وليد، مطالبا مواطني المدينة بضرورة أخذ اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة. 

- ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3320 إصابة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، إضافة إلى 14 حالة وفاة و727 حالة شفاء، ما يعني مواصلة منحنى الإصابات في الارتفاع مع دخول البلاد الموجة الرابعة من الوباء.  

جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على عشرة آلاف و894 عينة للكشف عن «كورونا»، إذ تبين سلبية 7574 عينة، وإيجابية 3320 عينة بنسبة 30.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

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