سفراء 6 دول يؤكدون لوليامز دعم جهودها لتسهيل عقد الانتخابات في ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.

وأعرب السفراء عن دعمهم «القوي» لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا؛ وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي، حسب تغريدة للمبعوث الأميركي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الذي استضاف هذا اللقاء أمس الخميس.

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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة في ليبيا، وذلك من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

وفي هذا السياق، اجتمعت وليامز مع القائم بالأعمال المصري في ليبيا، السفير تامر مصطفى، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، حيث شددت، «على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات، بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تمتد حتى يونيو من هذا العام» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».