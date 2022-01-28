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العقاب يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في «اليونيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 03:50 مساء
العقاب يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في «اليونيسكو»
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
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قدم المندوب الدائم الجديد لليبيا لدى منظمة التربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، صالح العقاب، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى المديرة العامة للمنظمة أُودري أزولاي.

وعقد العقاب لقاءً بمديرة المنظمة، نقل خلاله تحيات رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، واستعرض سبل تطوير العلاقة مع اليونيسكو، والاستفادة من خبراتها في تطوير البرامج الثقافية والتعليمية والبحثية في ليبيا، وفقا للصفحة الرسمية للعقاب على «فيسبوك».

وأشار العقاب إلى أن «أزولاي»، أكدت استعداد اليونيسكو «لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة في البحث عن شركاء دوليين لتمويل»، ما تقترحه مندوبية ليبيا «من مشاريع لحماية مواقعنا التراثية ومؤسساتنا التعليمية».

واضطلع العقاب من المديرة العامة لليونسكو على الأنشطة التي تقوم بها المنظمة الدولية، «وكيفية الاستفادة منها واستعدادهم لتقديم المشورة والمساعدة التي نحتاجها».

وفي 21 من ديسمبر الماضي، اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صالح العقاب مندوبا ليبيا لدى اليونيسكو، بعد أن أدى اليمين القانونية رفقة سبعة سفراء جدد لليبيا في بعثاتها الدبلوماسية في أكثر من بلد.

وفيما تمنى المنفي للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم، أكد ضرورة أن يسهم تمثيلهم «في تعزيز علاقات ليبيا مع الدول الموفدين لها»، فيما وعد السفراء الجدد «بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدول الموفدين إليها»، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حينها.

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والعقاب، أحد خبراء الآثار الليبيين، وهو أكاديمي ليبي مختص في علم الآثار، عمل رئيسا لمصلحة الآثار بين عامي 2009 و2013، كما شغل منصب مستشار مصلحة الآثار لدى الحكومة الليبية الموقتة.

العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
العقاب يقدم أوراق اعتماده في اليونيسكو, (صفحة العقاب على فيسبوك)
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