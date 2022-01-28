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«الأرصاد»: رياح قوية على ساحل طرابلس.. وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 02:51 مساء
«الأرصاد»: رياح قوية على ساحل طرابلس.. وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، غدًا السبت، على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل سرت اليوم.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل يوم الغد إلى 25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر ويصل يوم الغد إلى ثلاثة أمتار على ساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون، غدًا، مضطربًا على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- سقوط أمطار متفرقة على ساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تتخللها خلايا من السحب الرعدية.
- رياح شمالية إلى غربية على ساحل الخليج وبنغازي وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل يوم الغد إلى 30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار ويصل يوم الغد إلى 4.00 أمتار على ساحل بنغازي.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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