Atwasat

مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 01:40 مساء
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر عبر مطار مصراتة الدولي، 27 يناير 2022. (مطار مصراتة الدولي)
alwasat radio

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر.

وقالت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «قسم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمنفذ مطار مصراتة قام بتسيير رحلة إلى النيجر (نيامي) وعلى متنها 148 مهاجرا غير شرعي».

- العقوري ومازن يبحثان استئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين
- وزارة الداخلية تجدد استعدادها للتعاون مع المنظمات الإنسانية لتمكين المهاجرين من العودة الطوعية
ترحيل 46 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر

ونهاية ديسمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس، ترحيل 46 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية النيجرية، عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وسبق أن طالب المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، يان كوبيش، في سبتمبر الماضي، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني، والعودة الطوعية، ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

وقال كوبيش خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة: «ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط

هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية
«الكهرباء»: صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية
«الأرصاد»: طقس بارد على غالب المناطق.. وفرصة لسقوط أمطار
«الأرصاد»: طقس بارد على غالب المناطق.. وفرصة لسقوط أمطار
انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس
انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر...
«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة ......
وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. «التعليم» تحتفل باليوم العالمي
وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. «التعليم» تحتفل باليوم ......
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»...
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط