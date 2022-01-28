Atwasat

ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 11:33 صباحا
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
النشرة الوبائية الصادرة الجمعة 28 يناير 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3320 إصابة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، إضافة إلى 14 حالة وفاة و727 حالة شفاء. ما يعني مواصلة منحنى الإصابات في الارتفاع مع دخول البلاد الموجة الرابعة من الوباء. 

جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على عشرة آلاف و894 عينة للكشف عن «كورونا»، حيث تبين سلبية 7574 عينة، وإيجابية 3320 عينة بنسبة 30.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وقبل أسبوع، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون»، وأوضح أن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر.

- طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة
- حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

وفي المجمل، بلغت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 419 ألفًا و543 حالة بينها 5993 وفاة، و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة.

وتلقى مليونان و22 ألفًا و155 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضادة للوباء، فيما تلقى الجرعة الثانية 987 ألفًا و978 شخصًا، وحصل 16 ألفًا و288 شخصًا على الجرعة الثالثة التعزيزية. 

وسبق أن أكد حيدر السائح أن الحل الوحيد للتفاعل مع هذه الموجة للفيروس هو تقسيم البلاد إلى مناطق صحية، لأنه «لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد»، ولكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الجائحة، وقال: «قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام.. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط

هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية
«الكهرباء»: صيانة وتشغيل محول بمحطة تحويل سبها الغربية
«الأرصاد»: طقس بارد على غالب المناطق.. وفرصة لسقوط أمطار
«الأرصاد»: طقس بارد على غالب المناطق.. وفرصة لسقوط أمطار
انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس
انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر...
«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة ......
وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. «التعليم» تحتفل باليوم العالمي
وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. «التعليم» تحتفل باليوم ......
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»...
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط