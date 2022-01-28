اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع حكومي، الخميس، آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة الأجنبية لليبيا، وفق اللوائح والقوانين والتشريعات النافذة والمعتمدة بالخصوص، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

شارك في اجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف عبد الله مراد، ومدير مكتب الاستخدام بالمواصلات وعدد من المسؤولين.

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وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، بحسب الوزارة.

وفي 29 ديسمبر، قال العابد إن ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.