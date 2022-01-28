Atwasat

اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 01:56 صباحا
اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا
جانب من اجتماع وزير العمل والتأهيل مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش اجتماع حكومي، الخميس، آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة الأجنبية لليبيا، وفق اللوائح والقوانين والتشريعات النافذة والمعتمدة بالخصوص، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

شارك في اجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف عبد الله مراد، ومدير مكتب الاستخدام بالمواصلات وعدد من المسؤولين.

- الحويج والعابد يبحثان آلية جلب العمالة الوافدة
- العابد يوضح خطة استقدام العمالة المصرية وأعدادها المستهدفة لإعمار ليبيا

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، بحسب الوزارة.

وفي 29 ديسمبر، قال العابد إن ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة الداخلية والقوات المساندة
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة ...
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم ...
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا
اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا...
«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية
«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية ......
مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس
مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس...
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين...
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط