مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مجلس بلديات فزان من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية، وتأثير ذلك على المنطقة في حال «عدم أخذ موضوع محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بمحمل الجدية».

جاء ذلك في بيان تعليقًا على المواجهات التي جرت بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من تنظيم «داعش»، بعدما استهدف عناصر التنظيم الإرهابي دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» أمس الأربعاء.

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وأضاف المجلس، في بيان، أن مناطق فزان مترامية الأطراف وتجمعها حدود مشتركة مع عديد الدول التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، وتنفذ فيها هجماتها المنظمة ضد قوات تلك الدول وبتصاعد مستمر.

وأشار إلى «نشاطهم الكبير جدًا في المناطق الصحراوية الشاسعة بفزان بعد هزيمتهم في مدينتي بنغازي وسرت وانتقالهم على شكل مجموعات إلى مناطق الجنوب الليبي»، معتبرًا أن تلك المنطقة باتت «خارج سيطرة الدولة بسبب ضعف الدعم المقدم للقوات المسلحة الليبية».

لذلك طالب البيان حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياتهم وتقديم الدعم العاجل والسريع للقوات المسلحة الليبية بكل الطرق الممكنة لمجابهة خطر الإرهاب المحدق بكل ليبيا والعالم وليست فزان فقط».

وقالت مجلس بلديات فزان إنه «في حال سقوط مناطق من الجنوب الليبي المترامي الأطراف بأيدي الجماعات الإرهابية فإنه لن تستطيع كل القوى الموجودة حاليا من انتزاعه منهم بسهولة إلا بتكبد الكثير من الخسائر الفادحة».