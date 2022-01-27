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افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 09:53 مساء
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الخميس، المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية الحرة والمهن الحرفية والمعرض المصاحب تحت شعار «صنع في ليبيا بأيد ليبية» بتنظيم المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة ورعاية مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة.

وأشاد الحويج، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بمستوى تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب ومشاركة سيدات الأعمال والحضور المميز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في التنوع الاقتصادي ورفع مستوى دخل الأسر الليبية المنتجة.

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وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال وإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهن عبر مركز تنمية الصادرات والبحث عن مصادر تمويل للأفكار والمشاريع الريادية بالتنسيق مع صندوق ضمان الائتمان والمصارف المتخصصة.

حضر حفل افتتاح المنتدى مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح سعد، ورئيس المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة ليلى الضبع، وعدد من سيدات الأعمال ولفيف من المشاركين والمهتمين.

معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
افتتاح معرض على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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