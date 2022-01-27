Atwasat

مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 08:54 مساء
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
alwasat radio

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من شركائها الدوليين: شركات «إيني» و«ريبسول» و«توتال» لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، ومدير عام شركة ا«إيني» شمال أفريقيا فرع ليبيا أنطونيو ساري، ومدير عام شركة «ريبسول» فرع ليبيا سيموني سيمنا، ومدير عام شركة «توتال» فرع ليبيا باسكال برينت، وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، العماري محمد، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الزناتي يدعو إلى وضع «سياسة دوائية» لمكافحة السرطان
- 51 إصابة جديدة بالسرطان خلال 75 يوما في «سرت لعلاج الأورام»
- «سرت لعلاج الأورام» يستغيث بالحكومة: لا علاج ولا معدات منذ عام

وقال مصطفى صنع الله إن توقيع الاتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، ولافتًا إلى أن المؤسسة الوطنية وشركاءها (إيني، توتال إنرجيز وربسول) تتبرع بـ5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.

وأضاف صنع الله، خلال كلمته، أن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، على الرغم من شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.

بموجب الاتفاقية، تتولى منظمة الصحة العالمية إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبع مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، وسيضمن ذلك توفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفلاً في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.

حضر مراسم التوقيع أيضًا عن جانب المؤسسة مدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدايم، والمستشارة القانونية سعاد زريبة، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمة الصحة العالمية، وشركات «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، و«ريبسول» الإسبانية.

مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين ...
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ...
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب دعم القوات المسلحة
مجلس بلديات فزان يحذر من نشاط متزايد للإرهاب بالجنوب.. ويطلب......
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال...
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة الداخلية والقوات المساندة
الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة......
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا
مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال ......
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط