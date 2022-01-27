مؤسسة النفط: تمويل بـ5.7 ملايين دولار لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من شركائها الدوليين: شركات «إيني» و«ريبسول» و«توتال» لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، ومدير عام شركة ا«إيني» شمال أفريقيا فرع ليبيا أنطونيو ساري، ومدير عام شركة «ريبسول» فرع ليبيا سيموني سيمنا، ومدير عام شركة «توتال» فرع ليبيا باسكال برينت، وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، العماري محمد، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقال مصطفى صنع الله إن توقيع الاتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، ولافتًا إلى أن المؤسسة الوطنية وشركاءها (إيني، توتال إنرجيز وربسول) تتبرع بـ5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.

وأضاف صنع الله، خلال كلمته، أن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، على الرغم من شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.

بموجب الاتفاقية، تتولى منظمة الصحة العالمية إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبع مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، وسيضمن ذلك توفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفلاً في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.

حضر مراسم التوقيع أيضًا عن جانب المؤسسة مدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدايم، والمستشارة القانونية سعاد زريبة، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمة الصحة العالمية، وشركات «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، و«ريبسول» الإسبانية.

مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)