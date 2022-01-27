استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، استرداد أراضي المنطقة الصناعية صرمان، التي استولى عليها مواطنون، وذلك من خلال مداهمة أمنية كبيرة لقوة دعم مديريات الغربية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي في إطار العمل على استرداد أراضي الهيئة العامة للمناطق الصناعية، والتي استولى عليها عدد من المواطنين ممن يدعون ملكيتهم لها.

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وأضافت أنها ستشرع في تهيئة هذه المنطقة الصناعية وطرحها للاستثمار خلال السنة الجارية، سعيًا منها إلى تهيئة المناخ المناسب لتوطين الصناعة في ليبيا وجذب المستثمرين.

وجرى استرداد الأراضي بحضور رئيس نيابة الزاوية ورئيس نيابة صرمان وآمر قوة دعم مديريات المنطقة الغربية ورئيس مركز شرطة صرمان الجنوبي، وعميد بلدية صرمان ومراقب الصناعات بالبلدية، رفقة فريق من الهيئة العامة للمناطق الصناعية فرع المنطقة الغربية.

جانب من حملة استرداد أراضي المنطقة الصناعية صرمان (صفحة وزارة الصناعة والمعادن على فيسبوك)

جانب من حملة استرداد أراضي المنطقة الصناعية صرمان (صفحة وزارة الصناعة والمعادن على فيسبوك)

جانب من حملة استرداد أراضي المنطقة الصناعية صرمان (صفحة وزارة الصناعة والمعادن على فيسبوك)

جانب من حملة استرداد أراضي المنطقة الصناعية صرمان (صفحة وزارة الصناعة والمعادن على فيسبوك)